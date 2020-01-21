Италия

17-летний итальянец может отправиться за игровой практикой в Парму.

Форвард Интера Себастьяно Эспозито этой зимой может отправиться в Парму, чтобы получить регулярное игровое время. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на SportItalia.

По информации источника, руководство "желто-синих" ведет переговоры с 17-летним футболистом и пытается его убедить в том, что переход станет правильным шагом в его карьере.

Представители Пармы также пообещали Эспозито, что он будет регулярно появляться на футбольном поле и станет неотъемлемой фигурой в схеме игры команды.

В текущем сезоне Себастьяно Эспозито провел за Интер восемь матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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