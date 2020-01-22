Италия

"Адзурри" могут перехватить нападающего у Ромы.

Нападающий Интера Маттео Политано может стать игроком Наполи в зимнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Неаполитанский клуб планирует укрепить атакующую линию и предложил Интеру 25 млн евро за форварда. Игрок готов присоединиться к "адзурри", но пока также ожидает предложение от Ромы.

Судьба 26-летнего игрока будет зависеть от того, смогут ли римляне заплатить за него такую же сумму.

В текущем сезоне Политано провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Наполи подписал защитника Амира Ррахмани и отдал его в Верону на правах аренды.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.