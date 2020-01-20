Италия

"Волки" готовят новое предложение по форварду Интера.

Рома продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Интера Маттео Политано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне планировали обменять форварда на защитника Леандро Спинаццолу, однако сделка сорвалась. Теперь же волки хотят арендовать 26-летнего игрока с правом выкупа.

Действующий контракт Политано с Интером рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Рома также проявляет интерес к полузащитнику Аднану Янузаю.

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