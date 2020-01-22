Италия

Интер и Милан представили представили подкорректированные проекты возведения нового стадиона и реконструкции старого.

Милан и Интер провели встречу с мэрией города, на которой обсудили строительство нового стадиона. Клубы подали измененные проекты от архитектурных студий Manica Cmr и Populous, в которых были добавлены идеи по альтернативному использованию старой арены, сообщает Ansa.it.

По требованию мэрии Милана, Сан-Сиро не будет полностью снесен. Вместо этого его переоборудуют под стадион для различных видов спорта, но не профессионального, а аматорского уровня.

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Таким образом, клубы учли пожелание чиновников сохранить историческое наследие Сан-Сиро, и вместе с тем могут создать спортивное пространство, доступное каждому жителю Милана.

Следующая встреча, на которой специалисты мэрии будут оценивать предложения, может быть проведена в течение десяти дней.