Италия

Вашему вниманию котировки букмекеров на четвертьфинальный поединок.

В поединке 1/4 финала Кубка Италии Ювентус на своем поле померится силами с Ромой.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Маурицио Сарри. Так, коэффициент на победу Ювентуса составляет 1,64 на ничью – 4,2, а на победу "джаллоросси" –5,2

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отличатся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,17.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Ювентус выиграет оба тайма: да". Коэффициент — 4,1.

Матч Ювентус — Рома начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.