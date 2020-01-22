Италия

Ювентус обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии

Римляне заиграли активнее во второй половине встречи, но спасти матч после первотаймовых 0:3 уже не смогли.

Криштиану Роналду снова забил, Getty Images

Подробнее о матче читайте на нашем сайте в ближайшее время. Ювентус – Рома 3:1

Голы: Роналду, 26, Бентанкур, 38, Куадрадо, 45+2 – Буффон, 50 (автогол) Ювентус: Буффон – Данило (Куадрадо, 41), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди, 77) – Коста (Рэмси, 67), Игуаин, Роналду. Рома: Пау Лопес – Флоренци (Верету, 68), Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Диавара (Бруно Перес, 76) – Ундер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон, 46) – Калинич. Предупреждения: Игуаин, Матюиди — Кристанте.