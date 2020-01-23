"Россонери" готовы рассмотреть только вариант с продажей нападающего.
Кшиштоф Пьонтек, Getty Images
23 января 2020, 08:59
Атлетико Мадрид и Тоттенхэм сделали предложения Милану по аренде нападающего Кшиштофа Пьонтека, однако получили категорический отказ.
Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "россонери" готово расстаться с 24-летним поляком, но рассматривает вариант только с полноценной продажей.
Милан планирует заработать на трансфере Пьонтека порядка 28-30 миллионов евро, чтобы избежать финансовых убытков по итогам сезона.
В текущей кампании Кшиштоф Пьонтек провел за Милан 19 поединков, в которых забил пять голов.
Ранее сообщалось, что в услугах польского форварда заинтересован Манчестер Юнайтед.
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