Италия

"Россонери" готовы рассмотреть только вариант с продажей нападающего.

Атлетико Мадрид и Тоттенхэм сделали предложения Милану по аренде нападающего Кшиштофа Пьонтека, однако получили категорический отказ.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "россонери" готово расстаться с 24-летним поляком, но рассматривает вариант только с полноценной продажей.

Милан планирует заработать на трансфере Пьонтека порядка 28-30 миллионов евро, чтобы избежать финансовых убытков по итогам сезона.

В текущей кампании Кшиштоф Пьонтек провел за Милан 19 поединков, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что в услугах польского форварда заинтересован Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.