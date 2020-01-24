Италия

Бразильский хавбек травмировался на тренировке.

Полузащитник Милана Лукас Пакета не сможет сыграть в предстоящем матче 21-го тура итальянской Серии А против Брешии.

Как сообщает Sky Sport Italia, 22-летний бразилец почувствовал боль после тренировки, поэтому попросил главного тренера "россонери" Стефано Пьоли не включать его в заявку на следующий поединок.

Стоит отметить, что повреждение Пакета может стать для него ключевым фактором в это зимнее трансферное окно. В услугах перспективного хавбека заинтересован ПСЖ, однако эта травма может поставить крест на его потенциальном переходе.

В текущем сезоне Пакета провел за Милан 16 поединков во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.