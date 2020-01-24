Италия

Португалец находится в статусе свободного агента.

Бывший защитник мадридского Реала Фабиу Коэнтрау пребывает в статусе свободного агента с конца прошлого сезона, когда он покинул Риу Авэ.

По всей видимости, 31-летний португалец не планирует завершать карьеру и находится в поисках нового клуба.

Как сообщает A Bola, ссылаясь на Sky Sport Italia, агенты Коэнтрау предложили услуги своего клиента сразу двум клубам из итальянской Серии А, в число которых входят Фиорентина и Болонья.

Обе команды намерены усилить левый фланг обороны и считают Коэнтрау идеальным вариантом, чтобы закрыть проблемную зону.

В прошлом сезоне португальский защитник выступал в Риу Авэ, где провел 23 поединка и совершил 5 ассистов. Минувшим летом он мог перейти в Парму, но та отказалась от его кандидатуры.

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