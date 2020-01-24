Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 21 тура Серии А между Брешией и Миланом.

Несмотря на прогнозы о том, что Хакан Чалханоглу не сможет сыграть в матче Милана против Брешии, турок успел восстановиться и готов сыграть с первых минут.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена — Ромуло — Айе, Торрегросса

Запасные: Альфонсо, Андреначчи, Бьярнасон, Альфредо Доннарумма, Гастальделло, Маньяни, Мангравити, Мартелла, Ндой, Скрабб, Вивьяни, Шпалек

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу — Ибрагимович, Леау

Запасные: Бегович, Антонио Доннарумма, Бонавентура, Сусо, Габбья, Крунич, Мусаккьо, Пьонтек, Ребич, Родригес

Матч Брешия — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.