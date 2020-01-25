Италия

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Италии против Лацио.

Накануне Дерби делла Капитале, запланированного на 21-й тур первенства Серии А, Паулу Фонсека рассказал о состоянии своей команды.

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду в наш тренировочный центр, – сказал тренер Ромы на предматчевой пресс-конференции. – Для нас очень важно чувствовать эту поддержку. Как всегда, мы будем играть исключительно на победу. Та команда, которая будет владеть инициативой, получит больше шансов на победу. Поэтому мы постараемся навязать сопернику свою игру".

Также Фонсека прокомментировал кадровую ситуацию в команде: "Пасторе и Перотти вернулись в строй, но начнут матч на скамейке запасных. Диавара чувствует себя лучше, но пока неизвестно, понадобится ли ему операция. Кристанте наверняка начнет матч против Лацио в стартовом составе".

И в заключение тренер прокомментировал возможные зимние трансферы: "Мы вместе с Петраки и Фиенгой работаем над тем, чтобы использовать все варианты для того, чтобы Рома стала сильнее. Думаю, к закрытию трансферного окна у нас будут все необходимые футболисты, чтобы побеждать".

Матч Рома — Лацио состоится в воскресенье, 26 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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