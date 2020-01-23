Вашему вниманию видео лучших моментов 1/4 финала Кубка Италии.
Ювентус - Рома, Getty Images
23 января 2020, 08:20
В четвертьфинальном матче Кубка Италии Ювентус встретился Ромой на стадионе Сан-Паоло.
Подопечные Маурицио Сарри провели отличный первый тайм, благодаря которому добыли уверенную победу и пробились в следующую стадию турнира (3:1).
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Рома:
Ювентус – Рома 3:1
Голы: Роналду, 26, Бентанкур, 38, Куадрадо, 45+2 – Буффон, 50 (автогол)
Ювентус: Буффон – Данило (Куадрадо, 41), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди, 77) – Коста (Рэмси, 67), Игуаин, Роналду.
Рома: Пау Лопес – Флоренци (Верету, 68), Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Диавара (Бруно Перес, 76) – Ундер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон, 46) – Калинич.
Предупреждения: Игуаин, Матюиди — Кристанте.