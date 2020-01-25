Италия

Бакари Адама Сумаоро может перебраться в команду Серии А.

Дженоа может пополниться защитником Лилля Бакари Адама Сумаоро, сообщает Sky Sport Italia. 27-летний француз близок к тому, чтобы покинуть родной клуб, за который выступает с 2013 года.

Как передает источник, стороны уже практически согласовали трансфер. Но официально о сделке команды пока не объявили.

В нынешнем сезоне Сумаоро провел за Лилль шесть поединков в Лиге 1, четыре из которых – в стартовом составе. Француз, у которого есть малийский паспорт, может сыграть не только в центре защиты, а также слева или справа в обороне.