Италия

Немец и итальянец этой зимой могут покинуть туринский Ювентус.

Ювентус огласил заявку на поединок 21-го тура итальянской Серии А против Наполи.

Интересно, что в списке заявленных футболистов "старой синьоры" не оказалось полузащитника Эмре Джана и защитника Маттиа Де Шильо, которых связывают с переходом в другой клуб этой зимой.

Например, ранее сообщалось, что Джан близок к возвращению в чемпионат Германии и согласился перейти в дортмундскую Боруссию.

Де Шильо, в свою очередь, может стать частью сделки по обмену на защитника ПСЖ Левена Кюрзава.

Напомним, матч Наполи — Ювентус состоится в воскресенье, 26 января, в 21:45 по киевскому времени.

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