Германия

"Шмелям" осталось договориться с Ювентусом по трансферу немецкого хавбека.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан этой зимой может сменить клубную прописку и вернуться в чемпионат Германии.

Как сообщает журналист Sport Italia Альфредо Педулла, 26-летний немец дал предварительное согласие дортмундской Боруссии на переход.

Руководство "шмелей" уже провело переговоры с Ювентусом касательно трансфера Джана, однако прийти к соглашению сторонам пока не удалось.

Дело в том, что Боруссия готова заплатить за футболиста 20 миллионов евро, однако туринский клуб не планирует расставаться с хавбеком сборной Германии меньше чем за 25 миллионов евро.

Впрочем, Джан не является игроком основного состава Ювентуса, сыграв всего девять матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Учитывая этот факт, клубы, вероятно, придут к общему согласию.

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