Италия

Аталанта с легкостью расправилась с туринским коллективом.

В 21-м туре Торино на своем поле принимал Аталанту. Достаточно неожиданно, но гости без особых сложностей не просто обыграли, а разгромили Торино.

Хет-трик на свой счет записал Йосип Иличич, а украинец Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 71-й минуте игры.

Обзор матча:

Торино – Аталанта 0:7

Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45 (пен.), Муриэль, 86 (пен.), 88

Торино: Сиригу — де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Джиджи, Лаксальт (Миллико, 65) — Беренгер (Лянко, 78), Лукич, Мейте, Верди (Эдера, 79) — Белотти.

Аталанта: Голлини — Джимсити, Паломино, Толои — Хатебур, Фройлер, де Роон (Пашалич, 57), Госенс — Гомес (Муриэль, 83), Иличич (Малиновский, 71), Сапата.

Предупреждения: Иццо, Сиригу — де Роон, Хатебур

Удаления: Иццо, Лукич.