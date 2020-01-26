Италия

Уругваец все еще может оказаться в АПЛ.

Как утверждает Gazzetta dello Sport, Интер готов принять повторное предложение Эвертона о трансфере полузащитника Матиаса Весино, но только в том случае, если удастся оформить трансфер форварда Челси Оливье Жиру.

Напомним, ранее "ириски" предложили итальянцам продать им уругвайца за 15 миллионов евро. Тем не менее, "нерадзурри" готовы отпустить игрока за 20 миллионов.

Также в услугах Весино заинтересован Манчестер Юнайтед. "Манкунианцы" хотели арендовать хавбека, но Интер отказал англичанам в этом.

В текущем сезоне Серии А Весино провел на поле 14 поединков, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.