Италия

Наполи сенсационно оказался сильнее Ювентуса в 21-м туре Серии А.

Наполи на своем поле принимал Ювентус. Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся в кризисе – об этом свидетельствуют последние результаты команды и положение в турнирной таблице.

Тем не менее, "партенопеи" нашли в себе силы обыграть "бьянконерри" в принципиальной игре.

Обзор матча:

Наполи — Ювентус 2:1

Голы: Зьелински, 63, Инсинье, 86 — Роналду, 90



Наполи: Мерет — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Руис, Демме (Лоботка, 69), Зьелински (Эльмас, 81) — Кальехон, Милик, Инсинье.



Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабьо, 50), Матюиди (Дуглас Коста, 72) — Дибала (Бернардески, 72), Игуаин, Роналду.



Предупреждения: Демме, Хисай — Бентанкур, Рабьо, Бернардески, де Лигт, Роналду.