Аргентинский нападающий может задержаться в Турине до 2022 года.
ГОНСАЛО ИГУАИН, ФОТО GETTY IMAGES
27 января 2020, 10:10
Ювентус собирается подписать новое соглашение с нападающим Гонсалом Игуаином, сообщает Calciomercato.
Туринцы хотят подписать контракт с аргентинцем до лета 2022 года. Текущее соглашение действительно до конца следующего сезона.
Игуаин за свою карьеру провел 133 поединка в футболке Ювентуса, забив 63 гола и сделав 16 результативных передач.
Напомним, что летом аргентинца связывали с возвращением в Ривер Плейт.