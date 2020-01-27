Италия

Аргентинский нападающий может задержаться в Турине до 2022 года.

Ювентус собирается подписать новое соглашение с нападающим Гонсалом Игуаином, сообщает Calciomercato.

Туринцы хотят подписать контракт с аргентинцем до лета 2022 года. Текущее соглашение действительно до конца следующего сезона.

Игуаин за свою карьеру провел 133 поединка в футболке Ювентуса, забив 63 гола и сделав 16 результативных передач.

Напомним, что летом аргентинца связывали с возвращением в Ривер Плейт.