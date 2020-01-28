Рома рассматривает вариант с приглашением Педро

Италия

У испанца летом заканчивается контракт с Челси.

Испанский полузащитник Педро может сменить клубную прописку в это трансферное окно. Об этом информирует Football Italia.

Римляне имеют кадровые проблемы, связанные с большим количеством травм ключевых игроков. В частности, Пауло Фонсека намерен усилить центральную ось поля.

На примете у "джаллоросси" находится 32-летний Педро из Челси, который в этом сезоне принял участие лишь в 12 поединках.

Контракт испанца с лондонцами истекает летом этого года, а потому Рома имеет возможность приобрести игрока уже сейчас за небольшие деньги.

Ранее сообщалось, что трансфер Карлеса Переса из Барселоны в Рому на грани срыва.