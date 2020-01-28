Рома рассматривает вариант с приглашением Педро

У испанца летом заканчивается контракт с Челси.
Педро Родригес, Getty Images
28 января 2020, 01:26
Испанский полузащитник Педро может сменить клубную прописку в это трансферное окно. Об этом информирует Football Italia.
Римляне имеют кадровые проблемы, связанные с большим количеством травм ключевых игроков. В частности, Пауло Фонсека намерен усилить центральную ось поля.
На примете у "джаллоросси" находится 32-летний Педро из Челси, который в этом сезоне принял участие лишь в 12 поединках.
Контракт испанца с лондонцами истекает летом этого года, а потому Рома имеет возможность приобрести игрока уже сейчас за небольшие деньги.
Ранее сообщалось, что трансфер Карлеса Переса из Барселоны в Рому на грани срыва.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.