Испания

Каталонцы хотят оформить полноценный трансфер своего игрока в другой клуб.

Правый вингер Барселоны Карлес Перес, по всей видимости, продолжит свое нахождения в Каталонии. Его трансфер в Рому на грани срыва. Об этом сообщает Sport.es.

"Сине-гранатовых" не устраивают условия сделки, по которой римляне хотят оформить трансфер. "Джалоросси" намерены арендовать футболиста, в то время, как Барса намерена оформить полноценную продажу.

Изначально планировалась, что римляне заплатят Барселоне 13 млн евро за 21-летнего испанца.

В текущем сезоне в активе Переса 12 матчей за первую команду "блаугранас", в которых футболист забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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