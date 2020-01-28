Италия

"Крестоносцы" ведут переговоры по румынскому вратарю.

Голкипер Дженоа Ионуц Раду может в ближайшее время стать игроком Пармы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Парма ведет переговоры по румынскому вратарю и может завершить его трансфер в ближайшее время. В составе "джаллоблу" 22-летний страж ворот должен стать заменой травмированному Луиджи Сепе.

Раду выступает в Дженоа с 2018 года на правах аренды из Интера. В текущем сезоне голкипер провел 19 поединков в футболке "россоблу", пропустив 37 голов.

Ранее сообщалось, что Парма нацелилась на нападающего Брешии Алессандро Матри.

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