Италия

"Крестоносцы" хотят подписать форварда Брешии.

Нападающий Брешии Алессандро Матри попал в сферу интересов Пармы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Крестоносцы" планируют укрепить линию нападения в январе и хотят подписать опытного форварда. Итальянец не имеет регулярной игровой практики в своем клубе и с радостью готов принять их предложение.

Матри присоединился к Брешии прошлым летом на правах аренды из Сассуоло. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 8 поединков в футболке "ласточек", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Парма также ведет переговоры по форварду Интера Эспозито.

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