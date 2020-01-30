Италия

Римляне обратили свое внимание на французского игрока.

Руководство Лацио рассматривает вариант с приглашением в команду нападающего Челси Оливье Жиру, утверждает Джанлука ди Марцио.

По данным источника, римляне практически согласовали личные условия контракта с французским футболистом, но трансфер может зависеть от того, успеют ли лондонцы найти замену форварду.

Также отмечается, что на сегодняшний день главным конкурентом Лацио в борьбе за Жиру будет Тоттенхэм, который ищет нападающего на замену травмированному Кейну.

По последней информации СМИ, французский футболист уже дал свое предварительное согласие на переход в стан "шпор".