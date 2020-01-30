Римляне обратили свое внимание на французского игрока.
Оливье Жиру, getty images
30 января 2020, 08:22
Руководство Лацио рассматривает вариант с приглашением в команду нападающего Челси Оливье Жиру, утверждает Джанлука ди Марцио.
По данным источника, римляне практически согласовали личные условия контракта с французским футболистом, но трансфер может зависеть от того, успеют ли лондонцы найти замену форварду.
Также отмечается, что на сегодняшний день главным конкурентом Лацио в борьбе за Жиру будет Тоттенхэм, который ищет нападающего на замену травмированному Кейну.
По последней информации СМИ, французский футболист уже дал свое предварительное согласие на переход в стан "шпор".