Англия

Французский форвард ранее выступал за Арсенал, который является принципиальным соперником Тоттенхэма.

Нападающий Челси Оливье Жиру открыт к переходу в Тоттенхэм этой зимой. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, "шпоры" проявляют интерес к 33-летнему французу, который хотел бы остаться в Лондоне.

Несмотря на подписание голландского вингера Стивена Бергвейна за 30 млн евро, позиция центрального нападающего у Тоттенхэма остается проблемной из-за травмы Харри Кейна.

Что касается самого Жиру, то он твердо решил покинуть Челси из-за недостаточного количества игровой практики в преддверии Евро-2020. Француз опасается, что его не вызовут в сборную Франции, если он не начнет чаще появляться на поле.

Кроме Жиру, Тоттенхэму приписывали интерес к Пако Алькасеру (Боруссия Д), Кшиштофу Пьонтеку (Милан) и Виллиану Жозе (Реал Сосьедад).

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