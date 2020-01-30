Конте прокомментировал дебют Эриксена за Интер

Италия

Специалист заявил, что выход датчанина в матче против Фиорентины не был запланирован.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Италии благодаря победе над Фиорентиной (2:1).

"Мы заслужили на победу, учитывая те моменты, которые мы создали. Мы рады, что вышли в полуфинал и встретимся с такой классной командой, как Наполи. Мы хотим двигаться вперед во всех турнирах, чтобы набираться опыта и продолжать расти. Повторюсь, у нас было достаточно моментов, чтобы убить интригу в матче, но мы ими не воспользовались", — цитирует тренера Football Italia.

В текущем поединке также дебютировал новичок "нерадзурри" Кристиан Эриксен.

"Что касается дебюта Эриксена, то мы не планировали задействовать его так быстро, так как он только вчера приступил к тренировкам с нами, однако из полузащитников нам доступны были только Весино и Барелла".

"Мы попробовали сыграть сегодня по схеме с треквартистой, чтобы справиться с отсутствием Сенси и Брозовича. Эриксен способен играть на нескольких позициях, и эта роль возможна как вариант, но посмотрим, над этим еще нужно много поработать. Нам по сути пришлось сразу выпускать трех нападающих, потому что я столкнулся с проблемами в средней линии", — завершил наставник.

Ранее сообщалось, что Эриксен стал самым дорогостоящим игроком Серии А.