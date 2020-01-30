Италия

Итальянский защитник продолжит карьеру в Серии А.

Правый защитник Рауль Белланова перешел из Бордо в Аталанту на правах аренды, сообщил официальный сайт итальянского клуба. Соглашение рассчитано до лета 2021 года, после чего у бергамасков будет возможность выкупа игрока.

Рауль родился в городе Ро в Ломбардии. На юношеском уровне он играл за Милан, однако за первую команду "россонери" так и не дебютировал.

В январе 2019 Белланова был выкуплен Бордо, но на правах аренды до конца сезона оставался в Милане. В первом туре чемпионата Франции Белланова дебютировал за Анже, и это был его единственный матч за французский клуб.

Летом Рауль провел пять матчей за сборную Италии на чемпионате мира U-20.

В это трансферное окно Аталанта рассталась с тремя центральными защитниками — Симоном Кьяером, Роджером Ибаньесом и Андреа Мазьелло.