Италия

Роджер Ибаньес продолжит карьеру в Роме.

Рома и Аталанта согласовали трансфер бразильского защитника Роджера Ибаньеса — сообщил официальный сайт "джаллоросси".

В соглашении прописана аренда до 30 июня 2021 года с правом выкупа за 8 миллионов евро с возможными бонусами в сумме 2 миллиона и выплатой Аталанте 10% от возможной перепродажи игрока.

21-летний защитник, подписавший личный контракт с Ромой до 30 июня 2024 года, выступал за команды низших дивизионов бразильского чемпионата, а также за Флуминенсе (39 матчей во всех туринрах, 2 гола) и Аталанту (2, 0).

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