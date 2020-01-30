Италия

Бошко Шутало продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Центральный защитник Осиека Бошко Шутало, способный сыграть также на правом краю обороны, стал игроком Аталанты, сообщил официальный сайт "богини".

Бошко, родившийся 1 января 2000 года, уже сыграл 28 матчей в чемпионате Хорватии, практически все из которых – в основе Осиека. Также он является игроком сборной Хорватии U-21.

Также Аталанта подписала еще одного молодого защитника – правого бека Бордо и юниорской сборной Италии Рауля Белланову.