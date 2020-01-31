Италия

"Мастифы" смогут выкупить контракт игрока в конце сезона.

Левый фулбек Федерико Димарко стал игроком Эллас Вероны. Об этом сообщает пресс-служба "скалигеров".

Итальянец перебрался из миланского Интера на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Также у Вероны есть опция выкупа контракта 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Димарко отыграл всего 4 матча за "нердазурри" во всех турнирах.

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