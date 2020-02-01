Италия

"Красно-синие" усилились форвардом в последний день трансферного окна.

Нападающий СПАЛа Альберто Палоски перешел в Кальяри, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Форвард присоединился к "красно-синим" на правах аренды до конца сезона.

Палоски выступал в составе СПАЛа с 2017 года, перейдя из Аталанты. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 13 поединков в футболке "бело-голубых", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Действующий контракт Палоски со СПАЛом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСВ Гастон Перейро стал игроком Кальяри.

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