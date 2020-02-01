Италия

Football.ua представляет анонс матчей 22-го тура тура чемпионата Италии.

Во время зимнего трансферного окна большинство клубов Серии А поработали активно и продуктивно, и помимо традиционных вопросов о выполнении собственных турнирных задач, будет интересно посмотреть, кто из новичков сходу начнет приносить пользу своим командам, и какие потери окажутся невосполнимыми.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 22 ТУР

Болонья – Брешия

Суббота, 1 февраля, 16:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Даниэле Довери

Болонье снова придется обходиться без Синиши Михайловича. Тренер "россоблу", борящийся с лейкемией, на сей раз попал в больницу из-за вирусной инфекции, поэтому не принимал участия в тренировках команды и не будет присутствовать на матче против одного из аутсайдеров чемпионата.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 6 матчей.

– В первом круге победа досталась Болоье — 4:3.

Ориентировочные составы

Бололья: Скорупски — Мбайе, Данило, Бани, Пас — Поли, Схутен — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена — Ромуло — Торрегросса, Айе.

Не сыграют: Дейкс, Крейчи, Медель, Денсвил, Томиясу — Балотелли.

прогноз 2:1

Кальяри – Парма

Суббота, 1 февраля, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Массимилиано Иррати. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Кадровый кризис в Парме дает неплохой шанс Кальяри прервать свою затянувшуюся безвыигрышную серию в чемпионате.

Интересные факты

– Безвыиграшная серия Кальяри в чемпионате составляет 7 матчей.

– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних пяти домашних матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Кальяри — Парма завершился со счетом 2:1.

– В первом круге победа также досталась Кальяри — 3:1.

Ориентировочные составы

Кальяри: Краньо — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Парма: Коломби — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Скоццарелла — Спрокати, Корнелиус, Куртич.

Не сыграют: Паволетти, Чеппителли, Рог — Жервиньо, Инглезе, Грасси, Кулусевски, Сепе.

прогноз 1:1

Сассуоло – Рома

Суббота, 1 февраля, 21:45. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Лука Пайретто. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Рома активно поработала на зимнем трансферном рынке, но маловероятно, что кто-то из новичков сможет помочь команде Паулу Фонсеки уже в нынешний уик-энд. Впрочем, кадровый кризис "волков" уже не выглядит катастрофическим, и в лазарете остаются только Дзаньоло, Диавара и Мхитарян.

Интересные факты

– Рома не проигрывает Сассуоло в последних 13-ти матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Сассуоло — Рома завершился со счетом 0:0.

– В первом круге сильнее оказалась Рома — 4:2.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Марлон, Кириакопулос — Локателли, Маньянелли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Рома: Пау Лопес — Сантон, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Кристанте, Верету — Ундер, Пеллегрини, Клюйверт — Джеко.

Не сыграют: Кирикеш, Дефрель, Феррари, Пелузо — Дзаньоло, Диавара, Мхитарян.

прогноз 1:3

Ювентус – Фиорентина

Воскресенье, 2 февраля, 13:30. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Фабрицио Пасква. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча.

Аталанта – Дженоа

Воскресенье, 2 февраля, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Интересно посмотреть на то, как будет выглядеть Аталанта после уничтожения в прошлом туре Торино (7:0), ведь стабильность — это не "визитная карточка" команды Джан Пьеро Гасперини.

Дженоа, активно поработавшую на трансферном рынке, должен вдохновить пример еще одного аутсайдера чемпионата — СПАЛа, сумевшего выиграть в Бергамо.

Вероятность выхода в стартовом составе Аталантв Руслана Малиновского невелика, но будем надеяться на его удачное появление на замену.

Интересные факты

– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 20 матчей.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Дженоа завершилась со счетом 2:1.

– В первом круге победа также досталась Аталанте — 2:1.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Д.Сапата.

Дженоа: Перин — Бираски, Ромеро, Кришито — Анкерсен, Берами, Шене, Стураро, Баррека — Пандев — Санабрия.

Не сыграют: Кастань — Куаме, Лерагер, К.Сапата, Кассата.

прогноз 4:0

Милан – Верона

Воскресенье, 2 февраля, 16:00. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Обе команды неожиданно оказались прямыми конкурентами в борьбе за места в зоне Лиги Европы, причем перед очной встречей Верона не проигрывает 5 матчей, а Милан — 4, при этом "россонери" выиграли последние три, чего с ними не случалось давненько.

Обе команды плодотворно решали свои задачи в последние дни трансферного окна, но маловероятно, что это как-то кардинально скажется на игре соперников, которых в турнирной таблице разделяет всего два очка, уже сейчас.

Интересные факты

– Победная серия Милана в чемпионате составляет 3 матча.

– Милан не проигрывает Вероне дома в последних восьми матчах во всех турнирах.

– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 5 матчей.

– В первом круге Милан одержал победу на выезде — 1:0.

Ориентировочные составы

Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Крунич, Чалхоноглу — Ибрагимович, Леау.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Борини, Пессина — Ди Кармине.

Не сыграют: Беннасер, Калабрия, Дуарте, Билья (все — Милан).

прогноз 1:1

Лацио – СПАЛ

Воскресенье, 2 февраля, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Антонио Джуя

Несмотря на то, что в прошлом туре Лацио прервал свою победную серию на 11-м матче, "орлам" все-таки удалось сократить отставание от лидирующего в чемпионате Ювентуса. Естественно, от поединка против одного из аутсайдеров поклонники команды Симоне Индзаги ждут только трех очков.

Впрочем, легкой прогулкой для хозяев встреча на Стадио Олимпико не станет, поскольку СПАЛ вовсе не собирается просто так расставаться с Серией А (доказано трансферной политикой клуба) и намерен сражаться с любым соперником (доказано выездной победой над Аталантой).

Интересные факты

– Победная домашняя серия Лацио в чемпионате составляет 6 матчей.

– Лацио не проигрывает дома СПАЛу в последних пяти матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Лацио — СПАЛ завершился со счетом 4:1.

– В первом круге победа досталась феррарцам — 2:1.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич — Корреа, Иммобиле.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Бонифаци — Стрефецца, Дабо, Миссироли, Мурджа, Реца — Флоккари, Ди Франческо.

Не сыграют: Лукаку, Марушич, Катальди — Петанья, Валоти, Фарес, Д'Алессандро.

прогноз 2:0

Лечче – Торино

Воскресенье, 2 февраля, 19:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Джанлука Рокки

После домашнего разгрома от Аталанты Торино постарается отыграться на новичке Серии А. Лечче же, укрепившийся в январе, явно захочет одержать первую домашнюю победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

Интересные факты

– Лечче в нынешнем сезоне еще не выигрывал в Серии А на своем поле.

– Лечче забивает не менее двух мячей в последних пяти матчах против Торино во всех турнирах.

– В первом круге Лечче сумел выиграть в Турине — 2:1.

Ориентировочные составы

Лечче: Вигорито — Рисполи, Россеттини, Лукиони, Донати — Майер, Петриччоне, Дейола — Манкозу — Бабакар, Фалько.

Торино: Сиригу — Джиджи, Нкулу, Бремер — Де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Айна — Беренгер, Верди — Белотти.

Не сыграют: Делль'Орко, Шахов, Габриэль, Фариас, Кальдерони — Лукич, Иццо, Базелли. Ансальди, Дзадза.

прогноз 0:2

Удинезе – Интер

Воскресенье, 2 февраля, 21:45. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Интер постарается прервать свою ничейную серию, благо Удинезе после ряда удачных матчей вновь терпит неудачи. Главной задачей для команды Антонио Конте является научиться забивать больше одного мяча, чтобы потом под занавес матча не пропускать, судорожно отбиваясь от соперника.

Дисквалификация Мартинеса слегка ослабит ударную мощь "нерадзурри", однако появление в составе Эриксена (если оно состоится) добавит "змеям" креативности.

Интересные факты

– Ничейная серия Интера в чемпионате составляет 3 матча.

– Интер не пропускает в последних четырех матчах против Удинезе во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Удинезе — Интер завершился со счетом 0:0.

– В первом круге победа досталась Интеру — 1:0.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен. Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Янг, Барелла, Эриксен, Сенси, Бираги — Лукаку, Санчес.

Не сыграют: Самир — Мартинес, Брозович.

прогноз 1:3

Сампдория – Наполи

Понедельник, 3 февраля, 21:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Победа в прошлом туре над Ювентусом и выход в полуфинал Кубка Италии (в четвертьфинале был повержен Лацио) должны придать уверенности команде Дженнаро Гаттузо.

К тому же турнирная ситуация для "партенопеев" также складывается не так плохо, как казалось совсем недавно: до Лиги чемпионов далековато — 12 очков, но от зоны Лиги Европы "осликов" отделяет лишь 4 пункта.

Интересные факты

– В минувшем сезоне матч Сампдория — Наполи завершился со счетом 3:0.

– В первом круге победу одержал Наполи — 2:0.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Шабо, Колли, Тонелли, Мурру — Рамирес, Торсби, Виейра, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Наполи: Оспина — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руи — Фабиан Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье.

Не сыграют: Берешински, Баррето, Феррари, Депаоли — Малькюи, Гулам, Кулибали, Максимович, Мертенс, Мерет, Аллан.

прогноз 0:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 21 16 3 2 40 21 19 51 2 Интер 21 14 6 1 42 18 24 48 3 Лацио 20 14 4 2 47 19 28 46 4 Рома 21 11 6 4 38 23 15 39 5 Аталанта 21 11 5 5 57 28 29 38 6 Кальяри 21 8 7 6 36 32 4 31 7 Парма 21 9 4 8 29 27 2 31 8 Милан 21 9 4 8 22 26 -4 31 9 Верона 20 8 5 7 25 22 3 29 10 Наполи 21 7 6 8 30 29 1 27 11 Болонья 21 7 6 8 32 33 -1 27 12 Торино 21 8 3 10 26 35 -9 27 13 Фиорентина 21 6 7 8 25 29 -4 25 14 Удинезе 21 7 3 11 19 33 -14 24 15 Сассуоло 21 6 5 10 32 35 -3 23 16 Сампдория 21 5 5 11 20 33 -13 20 17 Лечче 21 3 7 11 23 42 -19 16 18 СПАЛ 21 4 3 14 15 33 -18 15 19 Дженоа 21 3 6 12 21 41 -20 15 20 Брешия 21 4 3 14 19 39 -20 15

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