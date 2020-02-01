Италия

Немецкий хавбек отверг предложения нескольких клубов.

Полузащитник Наполи Амин Юнес мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, однако наотрез отказал сразу нескольким командам. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, в услугах 26-летнего немца были заинтересованы Сампдория, Парма, Дженоа, Торино, Сассуоло, Олимпиакос, а также клубы из Саудовской Аравии и Катара.

Руководство неаполитанцев крайне разозлилось решением Юнеса, поскольку не рассчитывает на него в будущем. Футболист не получает большого количества игровой практики и провел всего шесть поединков в текущем сезоне Серии А.

Отмечается, что самым вероятным местом продолжения карьеры Амина Юнеса станет Россия, где трансферное окно закроется 21 февраля.

Напомним, ранее Наполи оформил трансфер Петаньи, но оставил его в СПАЛе до конца сезона.

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