Италия

Нападающий присоединится к неаполитанцам по окончанию сезона.

Наполи объявил о покупке форварда СПАЛа Андреа Петаньи. При этом форвард до конца сезона останется в нынешнем клубе, отметил официальный сайт "адзурри".

Сумма трансфера официально не разглашается, но предположительно она составила 17 млн евро и еще три миллиона прописаны в виде бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Петаньи восемь голов и один ассист в 20 матчах Серии А.

В это трансферное окно Наполи еще подписал защитника Амира Ррахмани (Верона), полузащитников Диего Демме (РБ Лейпциг) и Станислава Лоботку (Сельта), а также вингера Интера Маттео Политано.