Подопечные Паулу Фонсеки не сумели противостоять коллективу Роберто Де Дзерби.
САССУОЛО - РОМА, TWITTER.COM/OFFICIALASROMA
02 февраля 2020, 01:12
Еще в первом тайме Сассуоло отправил три безответных мяча в ворота Ромы, что поставило гостей в сложное положение.
Несмотря на попытки "волков" вернуться в игру, "зелено-черные" добыли три очка.
Обзор матча:
Сассуоло – Рома 4:2
Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 27, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 72 (с пенальти)
Сассуоло: Консильи – Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос – Обьянг, Локателли – Берарди (Маньяни, 87), Джуричич, Бога (Маньянелли, 82) – Капуто (Дефрель, 75)
Рома: Лопес – Сантон (Б. Перес, 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола – Кристанте, Верету (Вильяр, 81) – Ундер (К. Перес, 65), Пеллегрини, Клюйверт – Джеко
Предупреждения: Обьянг – Кристанте, Сантон, Пеллегрини, Клюйверт, Спинаццола, Манчини
Удален: Пеллегрини, 69.
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