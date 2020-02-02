Италия

Подопечные Паулу Фонсеки не сумели противостоять коллективу Роберто Де Дзерби.

Еще в первом тайме Сассуоло отправил три безответных мяча в ворота Ромы, что поставило гостей в сложное положение.

Несмотря на попытки "волков" вернуться в игру, "зелено-черные" добыли три очка.

Обзор матча:

Сассуоло – Рома 4:2

Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 27, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 72 (с пенальти)

Сассуоло: Консильи – Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос – Обьянг, Локателли – Берарди (Маньяни, 87), Джуричич, Бога (Маньянелли, 82) – Капуто (Дефрель, 75)

Рома: Лопес – Сантон (Б. Перес, 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола – Кристанте, Верету (Вильяр, 81) – Ундер (К. Перес, 65), Пеллегрини, Клюйверт – Джеко

Предупреждения: Обьянг – Кристанте, Сантон, Пеллегрини, Клюйверт, Спинаццола, Манчини

Удален: Пеллегрини, 69.

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