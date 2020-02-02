Италия

Руководство "ласточек" недовольно результатами команды.

Брешия готова в очередной раз отправить Эудженио Корини в отставку с поста главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В субботнем матче в 22-м туре Серии А Брешия уступила на выезде Болонье (1:2) и осталась на дне турнирной таблицы. В шести последних матчах "сине-белые" набрали лишь два очка, что не устраивает руководство клуба.

Брешия уже увольняла Корини в ноябре прошлого года, но вернула его спустя месяц.

Предполагается, что новым тренером Брешии может стать Диего Лопес, который ранее работал с Корини в Кальяри.

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