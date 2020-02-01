Италия

В матче 22-го тура чемпионата Италии Болонья смогла дожать Брешию.

Пропустив первой, Болонья смогла порадовать волевой победой своего тренера Синишу Михайловича, покинувшего больницу ради того, чтобы лично руководить действиями своей команды.

На реализованный пенальти Торрегроссы ответил голом с острого угла Орсолини, а потом после серии нереализованных моментов Бани все-таки принес 3 очка "россоблу".

Болонья — Брешия 2:1

Голы: Орсолини, 43, Бани, 89 — Торрегросса, 36, с пенальти.

Болонья: Скорупски — Мбайе (Сантандер, 82), Бани, Данило, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини (Ольсен, 72), Сориано, Сансоне (Барроу, 12) — Паласио.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена (Мартелла, 61) — Ромуло (Ндой, 72) — Айе (Доннарумма, 77), Торрегросса.

Предупреждения: Мбайе, Данило, Поли — Торрегросса, Ромуло.

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