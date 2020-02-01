В матче 22-го тура чемпионата Италии Болонья смогла дожать Брешию.
Фото Getty Images
01 февраля 2020, 18:11
Пропустив первой, Болонья смогла порадовать волевой победой своего тренера Синишу Михайловича, покинувшего больницу ради того, чтобы лично руководить действиями своей команды.
На реализованный пенальти Торрегроссы ответил голом с острого угла Орсолини, а потом после серии нереализованных моментов Бани все-таки принес 3 очка "россоблу".
Болонья — Брешия 2:1
Голы: Орсолини, 43, Бани, 89 — Торрегросса, 36, с пенальти.
Болонья: Скорупски — Мбайе (Сантандер, 82), Бани, Данило, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини (Ольсен, 72), Сориано, Сансоне (Барроу, 12) — Паласио.
Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена (Мартелла, 61) — Ромуло (Ндой, 72) — Айе (Доннарумма, 77), Торрегросса.
Предупреждения: Мбайе, Данило, Поли — Торрегросса, Ромуло.
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