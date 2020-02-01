Пропустив первой, Болонья смогла порадовать волевой победой своего тренера Синишу Михайловича, покинувшего больницу ради того, чтобы лично руководить действиями своей команды.

На реализованный пенальти Торрегроссы ответил голом с острого угла Орсолини, а потом после серии нереализованных моментов Бани все-таки принес 3 очка "россоблу".

Болонья — Брешия 2:1

Голы: Орсолини, 43, Бани, 89 — Торрегросса, 36, с пенальти.

Болонья: Скорупски — Мбайе (Сантандер, 82), Бани, Данило, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини (Ольсен, 72), Сориано, Сансоне (Барроу, 12) — Паласио.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена (Мартелла, 61) — Ромуло (Ндой, 72) — Айе (Доннарумма, 77), Торрегросса.

Предупреждения: Мбайе, Данило, Поли — Торрегросса, Ромуло.

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