Италия

Менеджер Сампдории поделился ожиданиями перед очным матчем.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньеры дал свой комментарий перед поединком против Наполи, а также подвел итог трансферной активности клуба.

"Я ожидаю поединок против сильного противника. Они нашли новую жизнь при Гаттузо. Я ожидаю матч, в котором будет борьба между командами до последней минуты".

"Прибытие Ла Гумина? Это игрок, которого нам не хватало, он опытен при контратаках. Он является игроком, за которым клуб следил в течение нескольких лет, однако он отправился в Эмполи, где он не смог проявить себя. Я надеюсь, что он сможет вернуться на свой уровень".

"Йошида — отличный японский футболист. Я уверен, он сумеет справиться со своей позицией", — сказал Раньери DANZ.

Ранее сообщалось, что Сампдорию покинул нападающий Джанлука Капрари, который отправился в Парму.