Нападающей в оставшейся части сезона будет защищать цвета "крестоносцев".
ДЖАНЛУКА КАПРАРИ, ФОТО GETTY IMAGES
31 января 2020, 16:14
Парма подписала Джанлуку Капрари из Сампдории на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "крестоносцев".
Пармезанцы также имеет опцию выкупа 26-летнего итальянского нападающего в конце сезона.
Напомним, что Капрари обошелся Сампдории в 15 миллионов евро в июле 2017 года, когда нападающий перешел из Интера.
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