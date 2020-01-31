Италия

Нападающей в оставшейся части сезона будет защищать цвета "крестоносцев".

Парма подписала Джанлуку Капрари из Сампдории на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "крестоносцев".

Пармезанцы также имеет опцию выкупа 26-летнего итальянского нападающего в конце сезона.

Напомним, что Капрари обошелся Сампдории в 15 миллионов евро в июле 2017 года, когда нападающий перешел из Интера.

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