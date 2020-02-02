Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать второго тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и Фиорентиной.

Неудача во время выезда в Неаполь заставила главного тренера туринского Ювентуса Маурицио Сарри пересмотреть стартовый состав своей команды. Изменения коснулись линии полузащиты, где вместо Блеза Матюиди сыграет его соотечественник Адриен Рабио, кроме того, был разрушен треугольник в атаке. Дуглас Коста сыграет на правом фланге передней линии, заменив Пауло Дибалу, который не показал себя должным образом во время игры против Наполи.

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Бентанкур — Дуглас Коста, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Де Шильо, Ругани, Кокколо, Матюиди, Рэмси, Дибала, Бернардески.

Фиорентина: Драговски — Чеккерини, Песселья, Игор — Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

Запасные: Терраччано, Бранколини, Венути, Терзич, Монтьель, Бадель, Влахович, Соттил.

Матч Ювентус — Фиорентина начнется в 13:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.