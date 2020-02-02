К стараниям португальца присоединился еще и де Лигт, в результате чего "зебрам" удалось сделать выпад в сторону отдаления от Интера (3:0).
Ювентус — Фиорентина, Getty Images
02 февраля 2020, 15:28
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Ювентус — Фиорентина 3:0
Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), де Лигт, 90+1
Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио (Матюиди, 88), Пьянич, Бентанкур — Дуглас Коста (Бернардески, 82), Игуаин (Дибала, 67), Роналду.
Фиорентина: Драговски — Чеккерини, Песселья, Игор — Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль (Влахович, 59), Дальберт — Кьеза, Кутроне (Соттил, 73).
Предупреждения: Бонуччи — Кьеза, Песселья, Геззаль, Чеккерини.