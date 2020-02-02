Италия

Два пенальти от Роналду помогли Ювентусу одержать победу над Фиорентиной

К стараниям португальца присоединился еще и де Лигт, в результате чего "зебрам" удалось сделать выпад в сторону отдаления от Интера (3:0).

Ювентус — Фиорентина, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Ювентус — Фиорентина 3:0

Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), де Лигт, 90+1



Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио (Матюиди, 88), Пьянич, Бентанкур — Дуглас Коста (Бернардески, 82), Игуаин (Дибала, 67), Роналду.



Фиорентина: Драговски — Чеккерини, Песселья, Игор — Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль (Влахович, 59), Дальберт — Кьеза, Кутроне (Соттил, 73).



Предупреждения: Бонуччи — Кьеза, Песселья, Геззаль, Чеккерини.