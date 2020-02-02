Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 22-го тура Серии А Ювентус одержал победу над Фиорентиной со счетом 3:0. Дублем в составе "бьянконери" отличился Криштиану Роналду, а еще один гол в свой актив записал Матейс де Лигт.



Ювентус — Фиорентина 3:0

Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), де Лигт, 90+1

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио (Матюиди, 88), Пьянич, Бентанкур — Дуглас Коста (Бернардески, 82), Игуаин (Дибала, 67), Роналду.

Фиорентина: Драговски — Чеккерини, Песселья, Игор — Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль (Влахович, 59), Дальберт — Кьеза, Кутроне (Соттил, 73).

Предупреждения: Бонуччи — Кьеза, Песселья, Геззаль, Чеккерини.

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