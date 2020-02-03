Италия

Дубль Ромелу Лукаку помог Интеру обыграть Удинезе на выезде.

В рамках 22-го тура Серии А Удинезе на своем поле принимал Интер.

Подопечные Антонио Конте долго искали подход к воротам хозяев, а дубль от Ромелу Лукаку помог "нерадзурри" прервать безвыигрышную серию, которая составляла три матча подряд из ничьих.

Обзор матча:

Удинезе — Интер 0:2

Голы: Лукаку, 64, 71 (пен.)



Удинезе: Муссо — Бекао, Де Майо, Нуйтинк (Яяло, 73) — Ларсен, Фофана (Теодорчик, 83), Мандрагора, Де Поль, Сема (Зегелаар, 72) — Окака, Лазанья.



Интер: Паделли — Шкриниар, де Врей, Бастони — Мозес (Д'Амброзио, 83), Весино, Барелла, Эриксен (Брозович, 58), Янг — Лукаку, Эспосито (Санчес, 59).



Предупреждения: Ларсен, Лазанья — Барелла, Бастони.