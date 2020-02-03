Италия

Никто не забивал в 21 стартовом туре чемпионата Италии больше форварда Лацио.

Лацио в 21-м туре Серии А разгромил СПАЛ 5:1, а Чиро Иммобиле оформил дубль, доведя число своих голов в турнире до 25. Это стало повторением рекорда Антонио Анджелилло, установленного форвардом Интера в 1959 году.

Анджелилло тогда забил 33 гола, а рекорд по результативности за один чемпионат делят двое футболистов – Джино Росетти и Гонсало Игуаин (по 36 голов).

Также Иммобиле вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии за последние 10 сезонов. Со 123 голами он обошел Гонсало Игуаина.

Лацио с 49 очками идет третьим в Серии А, имея матч в запасе с Вероной. Сейчас команда отстает на два очка от Интера и на пять от Ювентуса.