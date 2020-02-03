Италия

Туринцы уже планируют летнее трансферное окно.

Ювентус готов вернуть Риккардо Орсолини уже в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

Молодой нападающий лишь минувшим летом перебрался в Болонью за 15 миллионов евро, но туринцы оставили за собой две опции выкупа.

Этим летом Ювентус сможет приобрести Орсолини за 22 миллиона евро или же оставить еще на год, но тогда потом придется выплатить на 8 миллионов больше.

Другой трансферной целью туринцев в летнее трансферное окно будет полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба.