Ювентус очень скромно провел зимнее трансферное окно, но готов потратиться летом, сообщает Calciomercato.

Так, туринцы определили своей главной трансферной целью полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

26-летний француз в этом сезоне провел лишь восемь поединков в футболке "красных дьяволов", отдав две результативные передачи.

Напомним, ранее Пауло Дибала заявил, что надеется вновь придумать, как праздновать голы вместе с Погба.