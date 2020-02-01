Италия

Туринцы уже планируют сделки по окончанию текущего сезона.

Ювентус очень скромно провел зимнее трансферное окно, но готов потратиться летом, сообщает Calciomercato.

Так, туринцы определили своей главной трансферной целью полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

26-летний француз в этом сезоне провел лишь восемь поединков в футболке "красных дьяволов", отдав две результативные передачи.

Напомним, ранее Пауло Дибала заявил, что надеется вновь придумать, как праздновать голы вместе с Погба.