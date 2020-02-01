Туринцы уже планируют сделки по окончанию текущего сезона.
ПОЛЬ ПОГБА, ФОТО GETTY IMAGES
01 февраля 2020, 12:24
Ювентус очень скромно провел зимнее трансферное окно, но готов потратиться летом, сообщает Calciomercato.
Так, туринцы определили своей главной трансферной целью полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
26-летний француз в этом сезоне провел лишь восемь поединков в футболке "красных дьяволов", отдав две результативные передачи.
Напомним, ранее Пауло Дибала заявил, что надеется вновь придумать, как праздновать голы вместе с Погба.