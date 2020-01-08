Италия

"Бьянконери" могут вернуть своего бывшего игрока вплоть до лета 2021 года.

У Ювентуса есть приоритетное право на покупку вингера Болоньи и сборной Италии Риккардо Орсолини, сообщает Goal.сom.

Прошлым летом "старая синьора" продала Орсолини в Болонью после успешной аренды в этом клубе за 15 млн евро. Тогда Ювентус пытался подписать Федерико Кьезу из Фиорентины.

Однако в соглашении прописана возможность туринского клуба выкупить Риккардо за 22,5 млн евро этим летом или за 30 млн евро в 2021 году.

22-летний Орсолини в декабре дебютировал за сборную Италии в матче против Армении (9:1), отметившись голом и ассистом.

В нынешнем сезоне на счету Риккардо шесть голов и пять ассистов в 20 матчах за Болонью.

Ювентус этой зимой уже подписал одного вингера – принадлежащего Аталанте Деяна Кулусевски. Швед доиграет сезон в Парме, а летом присоединится к туринцам.

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