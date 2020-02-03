Италия

Главный тренер Интера Антонио Конте — о новичке команды Кристиане Эриксене.

Антонио Конте отметил влияние датчанина на игру своей команды, но также сказал, что Эриксену все еще необходимо набрать форму.

"Эриксен перешел лишь пять дней назад, но уже оказывает позитивное влияние на игру. Не стоит забывать, что он вышел на поле в спешке – отсутствовало несколько исполнителей".

"Ему нужно время, чтобы привыкнуть к нашему стилю игры, необходимо время, чтобы набрать форму для Серии А, но я доволен его дебютом".

"Это только начало, но я доволен им", — приводит слова Антонио Конте Goal.com.

Кристиан Эриксен провел 58 минут на поле в поединке против Удинезе, где победу добыл Интер.

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