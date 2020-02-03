Италия

Руководство Милана недовольно работой Стефано Пьоли.

Несмотря на то, что и Милан, и Ральф Рангник отрицали ведение переговоров после того, как "дьяволы" уволили Марко Джампаоло, летом немецкий специалист все-таки возглавит "россонери" – утверждает Bild.

Если бывший тренер Штутгарта, Ганновера, Шальке, Хоффенхайма и РБ Лейпциг возглавит Милан, то будет не только работать с командой, но и получит полный контроль над трансферами — таково его условие.

После ухода из РБ Лейпциг по окончании сезона-2018/19 61-летний Рангник возглавляет департамент спорта в компании Red Bull.

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