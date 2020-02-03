Италия

Представитель игрока отметил форму нападающего.

Алессандро Могги, агент нападающего Лацио Чиро Иммобиле, предположил, что в европейских чемпионатах нет лучше форварда, чем его клиент.

"Я думаю, что Чиро — лучший нападающий в Европе на данный момент, не говоря уже о Италии".

"Видеть Лацио так высоко в таблице — это не совпадение, это результат тяжелой работы, и спортивный директор в течение нескольких лет проделал большую работу, используя ненужных игроков для многих других клубов, создавая конкурентоспособную команду, которая даже способна бороться за скудетто", — сказал Могги TMW Radio.

Напомним, что Иммобиле сумел совершить внушительное достижение, побив рекорд 61-летней давности по результативности.